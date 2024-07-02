Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во время бури в Петербурге девушку на улице сбило с ног матрасом

В Петербурге во время бури девушку сбило с ног матрасом

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

В Петербурге на девушку во время бури упал матрас. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел у дома № 99 на проспекте Просвещения. Оказавшуюся в разгар бури на улице девушку сначала сбило с ног порывом ветра, а затем упавшим на нее сверху матрасом.

Очевидцем произошедшего с девушкой стал молодой человек, который стоял неподалеку и снимал непогоду на видео для своей возлюбленной, чтобы предупредить об опасности. Он сразу же бросился на помощь пострадавшей и завел ее в ближайший магазин.

«У девушки лицо и нос были в крови, дезориентация, жаловалась на головокружение. В магазине люди дали ей воды», — рассказал очевидец, передает издание.

Молодой человек отметил, что до конца так и не понял, что именно упало на девушку. Это мог быть как матрас, так и чемодан. Позже пострадавшую отвели домой, однако ее состояние ухудшилось и родители вызвали скорую помощь.

Ранее в Петербурге из-за шквалистого ветра рухнул строительный кран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами