Во время бури в Петербурге девушку на улице сбило с ног матрасом

В Петербурге на девушку во время бури упал матрас. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел у дома № 99 на проспекте Просвещения. Оказавшуюся в разгар бури на улице девушку сначала сбило с ног порывом ветра, а затем упавшим на нее сверху матрасом.

Очевидцем произошедшего с девушкой стал молодой человек, который стоял неподалеку и снимал непогоду на видео для своей возлюбленной, чтобы предупредить об опасности. Он сразу же бросился на помощь пострадавшей и завел ее в ближайший магазин.

«У девушки лицо и нос были в крови, дезориентация, жаловалась на головокружение. В магазине люди дали ей воды», — рассказал очевидец, передает издание.

Молодой человек отметил, что до конца так и не понял, что именно упало на девушку. Это мог быть как матрас, так и чемодан. Позже пострадавшую отвели домой, однако ее состояние ухудшилось и родители вызвали скорую помощь.

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