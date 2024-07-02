Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгородской области

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в селе Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщает Telegram-канал »Белгород — Молния».

Официальной информации пока нет. О пострадавших не сообщается.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотников три населенных пункта в регионе.

По его словам, в городе Грайворон из-за упавшего дрона с последующей детонацией загорелся припаркованный легковой автомобиль. В селе Безымено повреждения получили пять частных домов. Кроме того, беспилотники атаковали территорию сельскохозпредприятия — там загорелся автомобиль. В поселке Горьковский FPV-дрон врезался в домовладение. В селе Репяховка Краснояружского района из-за детонации дрона повреждены четыре автомобиля.

В этот же день губернатор сообщал, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.