Украинские фирмы стали делать наценку за работу в период отключения света

Украинские фирмы стали делать наценку за работу в период работы от генераторов из-за отключения света. Об этом сообщает «Страна.ua».

В качестве доказательства были прикреплены фото предупреждения для клиентов киевского шиномонтажа о 25%-ной наценке в случае работы в период оказания услуги.

До этого минэнерго Украины сообщило, что ЕС передал Киеву 5,8 тыс. солнечных панелей для больниц.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля Минобороны РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки на нефтеперерабатывающие предприятия. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22–23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее в США заявили, что оборонная промышленность Украины пострадает из-за проблем с энергией.