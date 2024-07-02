Жителей более чем 10 регионов РФ предупредили о ливнях и грозе в ближайшие дни

Сильные дожди и грозы прогнозируются более чем в 10 российских регионах в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, 2 июля ухудшение погодных условий ожидается в Псковской и Калининградской областях. То же касается Новгородской области.

В Ленинградской области и Карелии ливни и гроза пройдут в период с 2 по 3 июля. При этом скорость порывов ветра может достигнуть 20 м/с, подчеркнул метеоролог.

«Холодный фронт летом, когда проходит после жаркой погоды, всегда приносит самые негативные последствия», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что усиление ветра и дожди прогнозируются во всех населенных пунктах на территории Томской и Омской областей. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Новосибирской области, Республике Хакасия и Алтайском крае.

Ливень, который ожидается в Иркутской области, будет сопровождаться жаркой погодой. Температура воздуха составит от +30°C до +35°C.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 6–7 июля температура воздуха в Москве опустится чуть ниже +30°C. Соответствующий показатель составит от +28°C до +29°C.

Ранее врач рассказала, сколько воды надо пить в жаркую погоду.