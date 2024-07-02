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В больницы Украины установят 6 тыс. солнечных панелей

Минэнерго Украины: ЕС передал Киеву 5,8 тыс. солнечных панелей для больниц

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Евросоюз передал Украине 5,8 тыс. солнечных панелей для обеспечения электроэнергией больниц страны. Об этом сообщило минэнерго Украины.

Оборудование будет установлено в Киевской, Одесской, Житомирской, Волынской и Хмельницкой областях.

«На Украину поступило несколько партий солнечных панелей производства компании Enel S.p.A. Это 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт», — говорится в сообщении.

До этого украинские власти закрыли две из трех больниц в Херсоне.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций. В минэнерго Украины неоднократно отмечали, что темпы восстановления энергообъектов значительно ниже темпов их разрушения.

Ранее в Уфе построили дом, фасад которого полностью состоит из солнечных панелей.

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