Москва повторила рекорд по жаре 134-летней давности

Во вторник, 2 июля, синоптики зафиксировали в Москве рекордно высокую температуру +31,9 градуса. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, таким образом погода в Москве повторила температурный рекорд по жаре 134-летней давности: в последний раз город прогревался 2 июля до +31,9 в 1890 году.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что сегодняшний день стал самым жарким за всю историю наблюдений за последние 75 лет в Москве и самым теплым с начала 2024 года.

1 июля в России зафиксировали 28 температурных рекордов. Один из них — в Херсоне (+35,9°C), в котором прошлый рекорд в +34,7°C фиксировали в 2017 году. В Пскове столбик термометра достиг +34,3°C при предыдущем рекорде +30,7°C в 2022 году. В Чите зафиксировали +34,1°C (предыдущий рекорд +33,8°C в 2022 году). В Санкт-Петербурге максимальная температура за день составила +33,2°C, в 2022 году фиксировали предыдущий максимальный показатель +31,9°C.

Ранее сообщалось, что жителям Воронежа в жару включили отопление.