В Ленобласти мужчина восемь лет насиловал дочь и падчерицу

В Гатчине огласили приговор местному жителю, который в течение восьми лет насиловал родную дочь и падчерицу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.

По данным следствия, россиянин с 2013 по 2021 годы неоднократно домогался и насиловал двух девочек — дочь 2013 года рождения и падчерицу, 2006 года рождения.

Когда о происходящем в семье стало известно, подозреваемый был задержан, в ходе расследования он не признал своей вины, однако следователям удалось собрать необходимые доказательства. Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Пермском крае мужчину арестовали за изнасилование трехлетнего ребенка. 30-летний мужчина предложил девочке пройтись, чтобы показать выросший борщевик, после чего изнасиловал и оставил в кустах около небольшого магазина, который в тот момент уже был закрыт. Медики диагностировали у пациентки серьезные травмы внутренних органов и из-за судорог ее вводили в кому. На данный момент состояние пострадавшей стабильное.

Ранее в Артеме мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.