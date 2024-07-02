Мэр Москвы подвел итоги театрального проекта «Золотая маска. Послесловие»

Проект «Золотая маска. Послесловие», завершившийся 1 июля, объединил свыше 30 столичных театров и включил в себя обширную программу. Об этом в своем Теlegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что проект стартовал сразу же после церемонии вручения национальной театральной премии «Золотая маска».

В рамках программы гости получили возможность пройти «Мхатовский путь» с сотрудниками Музея МХАТ, изучить «Театральное сердце Москвы» и стать участником прогулки «От Сатиры до Ленкома» с историком театра и кино Сергеем Николаевым.

Еще две прогулки по Москве — «Театральный роман Булгакова» и «Театральный бульвар» провели артист и драматург Алексей Беклемышев и театральный критик Валерия Гуменюк.

По словам Сергея Собянина, популярностью также пользовались экскурсии по закулисью. Так, в театре Et Cetera участникам программы рассказали о спектаклях-лауреатах «Золотой маски» прошлых лет и показали костюмерный, бутафорский и гримерный цехи. А Театр имени Маяковского показал свою историческую сцену — посетители увидели зал с самой высокой точки под люстрой.

Также столичные театры организовали мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.

Собянин обратил внимание, что 15 тематических маршрутов, которые были размещены в специальном разделе проекта «Золотая маска. Послесловие», будут доступны на основной странице туристического сервиса для путешествий Russpass постоянно.