В Омской области стадо овец застряло на крыше сеновала и попало на видео

В Омской области жителям пришлось спасать овец, которые забрались на крышу сеновала. Видеозапись, на которой хозяин животных стоит рядом с отарой и пытается согнать их с крыши на землю, прислал один из очевидцев случившегося в редакцию издания Om1.ru.

Инцидент произошел в селе Южное Павлоградского района. Как рассказал СМИ местный житель, один из его соседей потерял животных — овцы забрались на крышу сеновала близлежащего участка и долго не могли спуститься. В итоге хозяин забрался на крышу сам и стал бросать в животных камни, чтобы они спрыгивали на землю. Автор видео пояснил, что мужчина выбрал столь агрессивный способ «спасения», так как боялся, что овцы скинут его с крыши. В итоге, по словам очевидца, все животные благополучно вернулись в загон и никто не пострадал.

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