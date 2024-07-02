Удар российских военных по аэродрому Вооруженных сил Украины в Миргороде вызвал волну критики в адрес офицеров украинской армии. Об этом написал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Экс отметил, что украинские блогеры поспешили обвинить командование, которое отдало приказ летчикам разместить свои Су-27 на базе под открытым небом в опасной близости от линии фронта.

«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации», — говорится в статье.

В результате удара ВС РФ по аэродрому, который произошел накануне, были уничтожены пять многоцелевых истребителей Су-27, еще два, проходивших ремонт, получили повреждения. Как стало известно, бойцы ВСУ безуспешно пытались спасти свои самолеты с помощью рисунков. По данным источника, солдаты рисовали силуэты реактивных машин, чтобы попытаться обмануть российских наводчиков перед атакой.

Отмечается, что на военном аэродроме в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины. Также там расположены склады и автотранспортное предприятие. Украинские Воздушные силы используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожью и Крымскому направлению.

Ранее появилось видео авиаудара по аэродрому в Миргороде.