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Доктор Мясников рассказал о влиянии выходных на здоровье

Доктор Мясников: в выходные дни людям важно перезагружаться

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Depositphotos

Пренебрегать выходными днями нельзя – это может серьезно ударить по здоровью, предупредил заслуженный врач России Александр Мясников. В беседе с Общественной Службой Новостей он посоветовал планировать выходные заранее, отметив, что для организма в такие дни важна перезагрузка.

«В выходные надо перезагружаться. Для кого-то это лес, природа, для кого-то — побыть одному, для кого-то, наоборот — позвать гостей, для кого-то — пойти в театр или, наконец, посмотреть сериал», — отметил врач.

Терять выходные дни нельзя – к ним нужно относиться со всей серьезностью, уделяя время планированию, добавил он. Для полноценного отдыха требуется «смена картинки» — поездка за город, путешествие или прогулка, заключил Мясников.

Напомним, психологи отмечают, что слишком длительный пассивный отдых в постели с телефоном в руках может стать причиной усиления симптомов депрессии и тревоги. Нежелание выходить на улицу и отдыхать активно может свидетельствовать о высоком уровне стресса, который человек испытывает на регулярной основе.

Ранее россиянам раскрыли, как почувствовать себя отдохнувшими после выходных.

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