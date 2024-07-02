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В епархии рассказали о пожаре у храма в Крылатском

Епархия: при пожаре рядом с храмом в Крылатском никто не пострадал

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Телеграм-канал «Москва с огоньком»

При пожаре рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя информационной службы Московской епархии Русской православной церкви, священника Александр Волков.

«Сгорела строительная бытовка, она располагалась на отдалении от храма. Никто не пострадал, никакое церковное имущество не затронуто возгоранием», — заявил Волков.

Таким образом в РПЦ отреагировали на информацию о том, что в храме произошло возгорание.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Накануне на Кутузовском проспекте в центре Москвы загорелась поливальная машина. Прибывшие на место пожарные начали сбивать пламя, поливая автомобиль водой из брандспойта.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок.

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