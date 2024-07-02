По Воронежу распространился резкий запах химикатов

По Воронежу распространился острый запах химикатов. Об этом сообщает местный Telegram-канал »Вести Воронежа».

«От вони у жителей Коминтерновского, Левобережного, Железнодорожного, Центрального и Ленинского районов уже третий день болит голова», — сообщает паблик.

Отмечается, что нештатных ситуаций на химически опасных предприятиях в городе не регистрировалось, также о непричастности к ситуации заявили в компании «Росводоканал Воронеж». В связи с инцидентом жителям города посоветовали обратиться в Роспотребнадзор.

До этого жители Нижнего Новгорода пожаловались на неприятный запах в городе. Кроме этого, на запах дыма и гари пожаловались жители Сормовского и Автозаводского районов. Один горожанин предположил, что запах идет от некой горящей свалки.

По данным NN.RU, после обращений Роспотребнадзор пообещал проверить воздух в зонах жилой застройки.

Ранее инициативу о дурно пахнущих людях призвали распространить на все виды транспорта.