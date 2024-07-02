ФСБ задержала жителя Ивановской области за оправдание терроризма

За публичное оправдание терроризма в Ивановской области задержан 54 летний мужчина. Об этом сообщает ГТРК «Ивтелерадио» со ссылкой на ведомство.

«В ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства задержанного в качестве вещественных доказательств его противоправной деятельности изъяты электронная техника и мобильные телефоны», — говорится в сообщении.

В квартире у подозреваемого было обнаружено холодное оружие, а также распечатанные изображения символики запрещенной на территории России экстремистской организации.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел (МВД) Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины (СБУ).

По информации источника, 38-летний Сергей Е. с 2016 года собирал и передавал данные о жителях полуострова. На него завели уголовное дело по статье «Госизмена».

Ранее ФСБ нашла украинский тайник с минами и гранатами под Мариуполем.