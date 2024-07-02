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Жителям российского города в жару включили отопление

«Подъем»: жители Воронежа пожаловались на включенное в жару отопление

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Depositphotos

Жители многоквартирного дома на бульваре Победы в Воронеже пожаловались на работу сотрудников коммунальной службы, которые в середине лета подали в квартиры отопление. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Воронежцы пишут в соцсети, что люди и домашние животные уже изнывают от жары, притом что на улице температура воздуха достигает плюс 35°C.

В управляющей компании, которая занимается обслуживанием здания, сказали, что в доме проводят испытания системы отопления.

«Так получилось. Это такое стечение обстоятельств, никто отопление не включал в жару», – отметили в службе. Там добавили, что заранее предупреждали жильцов дома о плановой работе и пообещали закончить все манипуляции с отопительной системой к вечеру.

До этого в Екатеринбурге подросток, упавший в колодец с кипятком, получил компенсацию. Между родителями юноши и управляющей компанией было заключено мировое соглашение, по которому последняя взяла обязалась компенсировать расходы на лечение, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Ранее в России подорожали коммунальные услуги.

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