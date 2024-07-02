Кабмин поддержал идею сообщать о военнообязанных работниках через реестр

Правительство России поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через Единый реестр воинского учета. Об этом сообщает ТАСС.

В распоряжении агентства оказался текст проекта отзыва кабмина.

В пояснительной записке говорится, что «проект закона направлен на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать».

Согласно постановлению правительства о едином реестре, он должен заработать с 1 ноября 2024 года.

Владимир Путин в апреле подписал закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что изменения в законодательстве связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку, по его словам, призывные механизмы необходимо менять.

Главным новшеством станет то, что призывники будут получать повестки не только по обычной почте и лично в руки, но и на электронную почту. Военнообязанных будут оповещать об этом через личный кабинет на «Госуслугах». Они смогут менять сведения о себе в реестре.

Ранее Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 году с реестром повесток.