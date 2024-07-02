В Белгороде на фоне ракетной опасности были слышны взрывы

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекине. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — отметил он.

Губернатор призвал горожан спуститься в подвал и не выходить до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Сирены включились в 15:06, отбой ракетной опасности был объявлен в 15:27.

По данным ТАСС, почти сразу после объявления об опасности в городе зафиксировали серию громких взрывов.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.