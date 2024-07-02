Москва побила два температурных рекорда

Синоптик Михаил Леус сообщил о том, что сегодняшний день уже стал самым жарким за всю историю наблюдений 2 июля за последние 75 лет в Москве и самым теплым с начала 2024 года. О рекордах Леус рассказал в своем Telegram-канале.

«К 13 часам воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, прогрелся до +31,0°C — это значит, что сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года», — рассказал Леус.

Отмечается, что до этого самым жарким днем 2024 года было 29 июня.

Отмечается, что 2 июля 2024 года может стать самым жарким днем за историю наблюдений, побив рекорд 134-летней давности в 31,9°C и держится уже 134 года.

До этого сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов.

Температура установила рекорд в Херсоне (+35,9°C), в котором прошлый рекорд в +34,7°C фиксировали в 2017 году. В Пскове столбик термометра достиг +34,3°C при предыдущем рекорде +30,7°C в 2022 году. В Чите зафиксировали +34,1°C (предыдущий рекорд +33,8°C в 2022 году). В Санкт-Петербурге максимальная температура за день составила +33,2°C, в 2022 году фиксировали предыдущий максимальный показатель +31,9°C.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ожидается рекордная жара с температурой воздуха до 34°C.