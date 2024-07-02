Стало известно, как изменилась средняя зарплата россиян в 2024 году

По итогам первых шести месяцев этого года средняя зарплата в России увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом. Сейчас ее размер составляет около 61,5 тысячи рублей, рассказал директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов в пресс-центре НСН.

По словам Губанова, в 2023 году российские работодатели пересматривали размер зарплаты чаще двух раз в течение одного года, что на тот момент было новшеством. Это затронуло практически все основные отрасли – производство, строительство, аграрную сферу. Сегодня ситуация изменилась и темпы прироста зарплаты сокращаются.

«Если в 2023 году мы наблюдали бум предложений роста зарплаты, то сейчас работодатели осознали, что их возможности ограничены», — констатировал эксперт.

До этого почти треть — 29% — опрошенных россиян рассказали, что за последние три месяца их трудовые доходы выросли. В то же время, несмотря на рост зарплат в конце прошлого — начале этого года, отмечается и рост негативных настроений касательно будущей динамики оплаты труда. Доля ожидающих повышения заработка снизилась до 20%.

Ранее стало известно, что зарплаты мигрантов в промышленности резко возросли.