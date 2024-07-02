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Уроженца Узбекистана оштрафовали за футболку с гербом Украины и критику действий ВС РФ

В Москве наказали уроженца Узбекистана, надевшего футболку в поддержку Украины

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Shutterstock

В Москве оштрафовали иностранца, который надел футболку с гербом Украины и критиковал СВО. На постановление Дорогомиловского районного суда обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По версии стороны обвинения, 37-летний Хурсандбек Ахмедов был остановлен на станции метро «Киевская» вечером 25 июня. На мужчине была надета футболка с украинским гербом.

Кроме того, пассажир якобы выразил негативное отношение к проведению СВО. Правоохранители посчитали, что его действия направлены на дискредитацию российских вооруженных сил.

В отношении уроженца Узбекистана возбудили уголовное дело. Подсудимый признал свою вину, и 27 июня ему был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее суд арестовал на десять суток москвича, который гулял по городу в футболке с гербом Украины.

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