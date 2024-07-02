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В Госдуме оценили закон, обязывающий депутатов согласовывать загранпоездки

Депутат Чепа назвал вынужденным закон о согласовании депутатами загранпоездок

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Максим Блинов/РИА Новости

Необходимость согласовывать поездки за границу вызовет дополнительные трудности для парламентариев, однако это вынужденная мера. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает «Лента.ру».

«Естественно, для многих это кажется затруднительным, для тех, кто ездит, допустим, в командировки. Бывают очень срочные командировки, о которых надо принимать решение за 2-3 дня. С другой стороны, это приводит к определенным порядкам», — прокомментировал Чепа законопроект.

Он отметил, что данная инициатива связана с тем, что за рубежом против российских чиновников могут быть организованы диверсии и провокации.

Чепа также отметил, что многие депутаты ранее публиковали место своего пребывания в соцсетях, чего, по словам зампреда, не следует делать во время специальной военной операции.

Накануне глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что никто из депутатов не усомнится в причинах, по которым был предложен указанный законопроект.

Ранее в Думу внесли законопроект о лишении мандатов за несогласованные поездки за границу.

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