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В Волгограде заметили толпу мужчин с флагами ЧВК «Вагнер»

V1.ru: толпа мужчин с флагами и венками ЧВК «Вагнер» поднялись на Мамаев курган

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Евгений Биятов/РИА Новости

Жители Волгограда увидели толпу мужчин с флагами и венками ЧВК «Вагнер», которые поднялись на Мамаев курган. Об этом сообщило издание V1.ru в Telegram.

Группу мужчин была одета в камуфляж и футболки с символикой ЧВК.

Сами мужчины рассказали, что они решили почтить память бойцов в День ветеранов боевых действий, который неофициально отмечают в России 1 июля.

До этого сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главреда «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Их обвинили в вымогательстве у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Малькевича.

По данным «Фонтанки», все трое когда-то были связаны с медиахолдингом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Задержание произошло накануне годовщины мятежа, при котором 23 июня 2023 года колонна «вагнеровцев» отправилась «маршем справедливости» на Москву.

Ранее в Норвегии посадили бывшего командира ЧВК «Вагнер».

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