В Санкт-Петербурге из-за урагана погибли несколько человек

Из-за сильных дождей и урагана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщают СМИ.

По данным ТАСС, утром 2 июля в поселке Новое Токсово Всеволожского района Ленобласти было найдено тело 26-летнего гражданина Таджикистана, который работал на стройке коттеджей. Предполагается, что во время непогоды накануне он вышел из вагончика-бытовки, и в этот момент его придавило упавшим деревом.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Следственном комитете сообщает, что ураган унес жизни женщины и ребенка.

Дерево упало на 36-летнюю женщину на проспекте Юрия Гагарина. Она скончалась на месте от полученных травм. 11-летний мальчик погиб в Красногвардейском районе, на него упало дерево. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, но медикам спасти его не удалось.

Следователи Петербурга организовали доследственные проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее упавшее во время урагана в Ленобласти дерево сломало позвоночник подростку.