Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге из-за урагана погибли несколько человек

В Санкт-Петербурге из-за урагана погибли женщина и ребенок

Из-за сильных дождей и урагана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщают СМИ.

По данным ТАСС, утром 2 июля в поселке Новое Токсово Всеволожского района Ленобласти было найдено тело 26-летнего гражданина Таджикистана, который работал на стройке коттеджей. Предполагается, что во время непогоды накануне он вышел из вагончика-бытовки, и в этот момент его придавило упавшим деревом.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Следственном комитете сообщает, что ураган унес жизни женщины и ребенка.

Дерево упало на 36-летнюю женщину на проспекте Юрия Гагарина. Она скончалась на месте от полученных травм. 11-летний мальчик погиб в Красногвардейском районе, на него упало дерево. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, но медикам спасти его не удалось.

Следователи Петербурга организовали доследственные проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее упавшее во время урагана в Ленобласти дерево сломало позвоночник подростку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами