В Полтаве прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

В городе Полтаве в центре Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Полтава».

Подробности случившегося не приводятся, комментарии от местных властей пока не поступали.

По информации официального ресурса для оповещения, в настоящий момент в нескольких областях в центре и на востоке Украины, в том числе в Полтавской, действует режим воздушной тревоги.

Несколькими часами ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что взрывы зафиксировали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне.

1 июля украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ сбросили авиабомбу на склад украинских войск в Харькове.