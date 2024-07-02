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Эксперт объяснила, как повысить шансы на получение ипотеки

Кредитный эксперт Позаченюк: перед получением ипотеки стоит закрыть кредитки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Чтобы повысить шансы на получение ипотеки, важно оценить свою долговую нагрузку. Такой совет в беседе с РИАМО дала руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк. Также, по ее словам, следует отказаться от оформления дополнительных займов и кредитных карт.

«Банки готовы одобрить кредит на покупку жилья, когда ежемесячный платеж будет не выше 50–70% от чистого дохода заемщика. При этом важно учитывать, что наличие кредитной карты учитывается как наличие долговой нагрузки в размере 10% от ее ежемесячного лимита вне зависимости от того, пользуется человек кредиткой или нет», — сказала Позаченюк.

Также она порекомендовала идти за ипотекой, имея на руках как минимум 30% от стоимости недвижимости в качестве первоначального взноса. Кроме того, перед оформлением кредита важно погасить все долги по налогам, ЖКХ и т.д.

1 июля завершилась программа льготной ипотеки под 8% в новостройках. Экономисты и аналитики считают, что остальные государственные ипотечные программы под низкие ставки продолжат действовать, а ставки по рыночной ипотеке начнут падать уже в 2025 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как взять ипотеку без первоначального взноса.

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