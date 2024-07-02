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В Ростовской области возмутились качеством ремонта статуи «Казак и шахтер»

161.RU: статуя казака после ремонта напомнила жителям Донецка «пьяного китайца»

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Телеграм-канал «Донецк Сегодня 24/7»

Жители Донецка Ростовской области возмутились качеством ремонта статуи «Казак и шахтер», сравнив одну из фигур с «пьяным китайцем». Об этом сообщает портал 161.RU.

Отмечается, что до ремонта у статуи казака была повреждена голова, а у шахтера отсутствовал нос. Статую закрыли на ремонт еще в начале мая, однако после завершения реставрационных работ будто бы ничего и не изменилось, говорится в материале.

«Да, голову казака восстановили, но сейчас его лицо больше смахивает на «пьяного китайца» со сломанным носом. А вот у шахтера как не было носа, так он и не появился», – пишет автор Telegram-канала «Донецк Сегодня 24/7».

При этом фигуры коня и казака подернуты трещинами, из-за неаккуратного покрытия раствором кое-где отваливается цемент. В комментариях люди возмутились таким отношением скульпторов к работе.

«Но это действительно насмешка — над городом, над его историей», — написала в комментарии местная жительница Елена.

До этого сообщалось, что дайверов из Швейцарии напугала затонувшая скульптура акулы, лежавшая на дне озера.

Ранее вандалы изуродовали статую, посвященную футболисту-насильнику.

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