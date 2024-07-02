Неизвестные повредили памятник жертвам политических репрессий в Краснодаре. Об этом сообщили в городской полиции.

В темное время суток вандалы спилили и повредили элементы памятника, установленного на территории Всесвятского кладбища. В итоге с постамента «Оружие» мемориального комплекса «Расстрельный угол» пропали две бронзовые сабли и ружье.

По факту произошедшего правоохранители уже возбудили уголовное дело.

«Злоумышленнику грозит арест на срок до трех месяцев. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание правонарушителя», — отметили в пресс-службе краснодарского УМВД.

Ранее вандалы нарисовали знак Z на 83 надгробиях на берлинском кладбище.