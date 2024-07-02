Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело по факту взрыва газа в Стерлитамаке

Следственный комитет возбудил дело из-за взрыва газа в доме в Стерлитамаке

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче, Стерлитамак».

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

До этого сообщалось, что после взрыва были госпитализированы пять человек. Отмечается, что на данный момент речь идет о пяти взрослых пациентах с ожогами различной степени, но пострадавшие продолжают поступать в приемный покой и среди них есть дети. Один из пострадавших был направлен на консультацию к нейрохирургу, второй — отпущен домой после медицинского осмотра.

2 июля в жилом доме на улице Артема в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв бытового газа. Позже в прокуратуре рассказали, что взрыв произошел при проведении ремонтных работ.

Ранее в Обнинске в жилом доме взорвался туристический баллон с газом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами