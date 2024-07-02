СК возбудил дело по факту взрыва газа в Стерлитамаке

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в доме в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче, Стерлитамак».

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

До этого сообщалось, что после взрыва были госпитализированы пять человек. Отмечается, что на данный момент речь идет о пяти взрослых пациентах с ожогами различной степени, но пострадавшие продолжают поступать в приемный покой и среди них есть дети. Один из пострадавших был направлен на консультацию к нейрохирургу, второй — отпущен домой после медицинского осмотра.

2 июля в жилом доме на улице Артема в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв бытового газа. Позже в прокуратуре рассказали, что взрыв произошел при проведении ремонтных работ.

Ранее в Обнинске в жилом доме взорвался туристический баллон с газом.