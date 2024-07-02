Врач перечислила факторы, способствующие развитию инфекций летом

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая в интервью РИАМО предупредила об опасности развития заболеваний при употреблении ледяных напитков летом, а также при резких перемещениях с жары в прохладное помещение. Перепад температур, по ее словам, должен быть умеренным и не превышать 7 градусов.

«Кондиционеры необходимо регулярно очищать, в противном случае они могут стать источником бактерий, разносящихся по помещению с воздушным потоком», — отметила врач.

Она добавила, что кондиционеры должны быть грамотно установлены для равномерного распределения воздуха по помещению, и не должны быть направлены на людей.

До этого Бурнацкая предупреждала об опасности сквозняков в жару. Среди проблем, которые могут возникнуть, — респираторные инфекции, невралгии и миозиты. Осложнения могут также касаться мышц и нервной системы, рассказала специалист.

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