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Врач перечислила факторы, способствующие развитию инфекций летом

Врач Бурнацкая предупредила об опасности резких перепадов температур летом

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Shutterstock

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая в интервью РИАМО предупредила об опасности развития заболеваний при употреблении ледяных напитков летом, а также при резких перемещениях с жары в прохладное помещение. Перепад температур, по ее словам, должен быть умеренным и не превышать 7 градусов.

«Кондиционеры необходимо регулярно очищать, в противном случае они могут стать источником бактерий, разносящихся по помещению с воздушным потоком», — отметила врач.

Она добавила, что кондиционеры должны быть грамотно установлены для равномерного распределения воздуха по помещению, и не должны быть направлены на людей.

До этого Бурнацкая предупреждала об опасности сквозняков в жару. Среди проблем, которые могут возникнуть, — респираторные инфекции, невралгии и миозиты. Осложнения могут также касаться мышц и нервной системы, рассказала специалист.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал, что максимальная температура воздуха в центральной России на текущей неделе достигнет 34°C, а «изматывающая» жара продержится в регионе до 5 июля.

Ранее экологи раскрыли, дойдет ли до России тепловой купол из США.

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