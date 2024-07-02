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Названы материалы, не попадающие под запрет пропаганды наркотиков

РИА: запрет пропаганды наркотиков не затронет медицинские и научные издания

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Depositphotos

Проект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы розыскной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

До этого глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если они — часть художественного замысла.

Он отметил, что для результатов творчества художников и писателей будет действовать «особый режим».

Парламентарий обратил внимание, что перечень литературы, которая будет подлежать маркировке, составит Минкульт. Все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, не будут подпадать под запрет пропаганды наркотиков.

28 июня Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры, потребовавшей признать запрещенным к распространению на территории России клип Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) «Новая Волна».

Ранее российские рэперы стали платить 60 тыс. рублей за экспертизу трека.

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