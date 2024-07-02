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Роспотребнадзор закрыл кафе в Братске, где произошло массовое отравление

Роспотребнадзор: число отравившихся в братском кафе «Мехико» выросло до 32

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FotograFFF/Shutterstock

Количество отравившихся в кафе-баре «Мехико» в городе Братске выросло до 32 человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что в больницу попал 31 человек, у всех заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. У десяти пациентов обнаружили ДНК сальмонелл.

Проверка самого заведения помогла выявить ряд нарушений требований санитарного законодательства, в том числе отсутствие необходимой документации на продукцию и нарушение технологических процессов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пояснил, что организация не была зарегистрирована в ветеринарной информационной системе ФГИС ВетИС «Цербер». При этом в кафе для приготовления пищи использовали продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов.

В итоге работу кафе решили приостановить. В отношении хозяев заведения составили протокол, а материалы дела передали в суд.

Ранее дети массово отравились в лагере в Башкирии.

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