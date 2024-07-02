Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о «пропаже» Макрона после выборов в парламент

Bloomberg: Макрон «пропал» после оглашения результатов парламентских выборов

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон «пропал» после того, как победу в первом туре парламентских выборов одержала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в последний раз главу республики видели в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж за несколько часов до оглашения результатов голосования. Он прогуливался с женой.

Отмечается, что во время предвыборной кампании советники Макрона просили его «не высовываться» из-за низкого рейтинга. Однако президент все таки выступил перед журналистами и предупредил об угрозе «гражданской войны» в стране в случае победы его конкурентов.

9 июня Макрон объявил о роспуске французского парламента и назначил досрочные выборы. Поводом послужила победа RN на выборах в Европарламент. По результатам голосования партия Ле Пен с 31,5% голосов более чем в два раза опередила коалицию Besoin d'Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение».

По итогам первого тура во французский парламент RN победила с 33,1% голосов, а партия Макрона оказалась третьей с 20%. Второе место занял NFP — 28%.

Ранее Ле Пен обвинила Макрона в подготовке переворота в госструктурах Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами