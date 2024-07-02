СМИ сообщили о «пропаже» Макрона после выборов в парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон «пропал» после того, как победу в первом туре парламентских выборов одержала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в последний раз главу республики видели в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж за несколько часов до оглашения результатов голосования. Он прогуливался с женой.

Отмечается, что во время предвыборной кампании советники Макрона просили его «не высовываться» из-за низкого рейтинга. Однако президент все таки выступил перед журналистами и предупредил об угрозе «гражданской войны» в стране в случае победы его конкурентов.

9 июня Макрон объявил о роспуске французского парламента и назначил досрочные выборы. Поводом послужила победа RN на выборах в Европарламент. По результатам голосования партия Ле Пен с 31,5% голосов более чем в два раза опередила коалицию Besoin d'Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение».

По итогам первого тура во французский парламент RN победила с 33,1% голосов, а партия Макрона оказалась третьей с 20%. Второе место занял NFP — 28%.

Ранее Ле Пен обвинила Макрона в подготовке переворота в госструктурах Франции.