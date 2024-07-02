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Россиян предупредили об опасности сквозняков в жару

Врач Бурнацкая: в жару стоит опасаться сквозняков

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Depositphotos

В жару многие забывают об опасности сквозняков и последствиях для здоровья, которыми они чреваты. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Для понимания: сквозняк представляет собой направленный поток воздуха, который при продолжительном воздействии на определенную часть тела может вызвать осложнения здоровья. Особенно чувствительными к переохлаждению оказываются открытые участки тела, такие как голова и шея», — рассказала Бурнацкая.

Среди проблем, которые могут возникнуть, — респираторные инфекции, невралгии и миозиты. Осложнения могут также касаться мышц и нервной системы, предупредила врач.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, жителей Москвы и Подмосковья ждет аномальная жара в ближайшие дни.

Жаркая погода будет держаться минимум до 16:00 мск 3 июля. По данным синоптиков, в дневные часы температура воздуха поднимется до 30-33°C.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал, что максимальная температура воздуха в центральной России на текущей неделе достигнет 34°C, а «изматывающая» жара продержится в регионе до 5 июля.

Ранее россиянам рассказали, как помочь домашним животным перенести жару.

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