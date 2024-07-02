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В Москве прогнозируют дефицит кислорода при аномальной жаре

В Московском метеобюро прогнозируют сильную жару, влажность и дефицит кислорода

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале рассказала, что в четверг москвичей ожидает дефицит кислорода из-за сильной жары и высокой влажности.

По ее словам, высокие температуры (от +30°C) и высокая влажность (40%) уже переносится с трудом, но 4 июля максимальная температура воздуха достигнет +33°C - +35°C градусов, что является очень сильной жарой.

«А там, где соберется дождь, и влажность подскочит до 60-70%... Дефицит кислорода сделает погоду просто невыносимой для жителей наших, умеренных, широт», — написала Позднякова.

На сайте Гидрометцентра России сообщалось, жителей Москвы и Подмосковья ждет аномальная жара в ближайшие дни.

До этого врач-терапевт Светлана Бурнацкая напомнила об опасности сквозняков в жару.

Ранее россиянам рассказали, как помочь домашним животным перенести жару.

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