В Башкирии рассказали о пострадавших после взрыва в Стерлитамаке

После взрыва в доме города Стерлитамак были госпитализированы пять человек. Об этом сообщил минздрав Башкирии в Telegram-канале.

«Пять человек, пострадавших во время хлопка газовоздушной смеси, госпитализированы в Городскую больницу №1 Стерлитамака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент речь идет о пяти взрослых пациентах с ожогами различной степени, но пострадавшие продолжают поступать в приемный покой и среди них есть дети. Один из пострадавших был направлен на консультацию к нейрохирургу, второй — отпущен домой после медицинского осмотра.

В министерстве добавили, что для оказания первой помощи на месте происшествия было задействовано восемь бригад СМП. Также там отметили, что министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин взял ситуацию на личный контроль.

2 июля в жилом доме на улице Артема в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв бытового газа. Позже в прокуратуре рассказали, что взрыв газа в жилом доме на улице Артема в Стерлитамаке произошел при проведении ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Обнинске в жилом доме взорвался туристический баллон с газом.