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В Херсоне произошла серия взрывов

«Общественное» сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы зафиксировали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram.

«В Херсоне слышны взрывы», — отметили в публикации, не уточнив подробности происшествия.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной украинской армии части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

В минувшую субботу, 27 июня, в контролируемом украинскими властями городе Херсоне произошла серия взрывов. Также сообщалось о повреждении жилого дома в селе Михайловка в Херсонской области.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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