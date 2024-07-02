В Херсоне произошла серия взрывов

Взрывы зафиксировали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram.

«В Херсоне слышны взрывы», — отметили в публикации, не уточнив подробности происшествия.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной украинской армии части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

В минувшую субботу, 27 июня, в контролируемом украинскими властями городе Херсоне произошла серия взрывов. Также сообщалось о повреждении жилого дома в селе Михайловка в Херсонской области.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).