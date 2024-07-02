В центре Курска произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в центре Курска. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, на место инцидента выехали 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России. Специалисты уже локализовали огонь, причины случившегося уточняются.

Смирнов добавил, что информация о пострадавших не поступала.

В этот же день в горящем газовозе в Апшеронском районе Краснодарского края произошел сильный взрыв. Инцидент случился неподалеку от станицы Ширванской, отметили очевидцы. По данным МЧС, инцидент случился в 8:55. Пожар приехали тушить 17 человек. Как уточнили в ведомстве, движение на участке дороги перекрыто. Пострадавших нет.

До этого два балкона загорелись в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге. Прибывшие пожарные установили, что горят два балкона на девятом и 10-м этаже. Также в ведомстве сообщили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей.

Ранее в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.