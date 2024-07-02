Евросоюз восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и яйца

Европейский союз (ЕС) из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские куриные яйца и сахар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Отмечается, что мера начинает действовать со 2 июля и до 31 декабря.

До этого газета Financial Times (FT) написала, что пошлина на тонну сахара будет составлять €419, а на тонну сахара-сырца — €339. Цена яиц в результате вступления в силу новых правил увеличится на 30 центов за килограмм.

Как рассказал FT замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка, несмотря на то, что уровень тарифов соответствует соглашению, заключенному Украиной и ЕС, Киев попробует улучшить свое положение путем переговоров с Брюсселем.

28 июня вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко признала, что 40% украинской экономики находятся в тени, что ставит под угрозу финансирование государственного бюджета.

Ранее Еврокомиссия также ввела тарифные квоты в отношении украинского зерна.