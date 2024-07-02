В Стерлитамаке взрыв газа выбил окна в доме и травмировал жильцов

В жилом доме на улице Артема в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв бытового газа. Подробности рассказало региональное МЧС.

Сообщение о взрыве поступило спасателям в 10:26 мск. Хлопок не вызвал пожар, и специалисты МЧС, приехавшие на место происшествия, увидели только выбитые окна. В результате взрыва есть пострадавшие. Информация об их состоянии уточняется.

Telegram-канал «Короче, Стерлитамак» пишет, что в результате взрыва пострадали семь человек. В то же время, по данным 112, травмы получили шесть человек, одного из них спасти не удалось.

Отмечается, что на месте случившегося работали 30 спасателей и три единицы техники.

7 июня на крыше дома на улице Карла Маркса в Магадане загорелся рубероид из-за ремонтных работ, после чего взорвался баллон с газом. В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Обнинске в жилом доме взорвался туристический баллон с газом.