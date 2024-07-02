Момент взрыва горящего газовоза в Краснодарском крае попал на видео

В горящем газовозе в Апшеронском районе Краснодарского края произошел сильный взрыв. Видео с моментом опубликовал Telegram-канал «Кубань 24».

Инцидент случился неподалеку от станицы Ширванской, отметили очевидцы.

По данным МЧС, инцидент случился в 8:55. Пожар приехали тушить 17 человек. Как уточнили в ведомстве, движение на участке дороги перекрыто. Пострадавших нет.

В этот же день два балкона загорелись в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге. Прибывшие пожарные установили, что горят два балкона на девятом и 10-м этаже. Также в ведомстве сообщили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей.

Накануне в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок.