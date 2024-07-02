Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Момент взрыва горящего газовоза в Краснодарском крае попал на видео

Баллоны с газом взорвались в горящем газовозе в Краснодарском крае

close
100%
«Кубань 24»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Кубань 24»

В горящем газовозе в Апшеронском районе Краснодарского края произошел сильный взрыв. Видео с моментом опубликовал Telegram-канал «Кубань 24».

Инцидент случился неподалеку от станицы Ширванской, отметили очевидцы.

По данным МЧС, инцидент случился в 8:55. Пожар приехали тушить 17 человек. Как уточнили в ведомстве, движение на участке дороги перекрыто. Пострадавших нет.

В этот же день два балкона загорелись в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге. Прибывшие пожарные установили, что горят два балкона на девятом и 10-м этаже. Также в ведомстве сообщили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей.

Накануне в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами