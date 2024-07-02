Упавшее во время урагана в Ленобласти дерево сломало позвоночник подростку

В Ленинградской области во время урагана рухнуло дерево, в это время под ним оказались двое подростков. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 1 июля в поселке Тайцы Гатчинского района. Дерево упало на 14-летнюю школьницу и ее 17-летнего брата. Несовершеннолетняя отделалась ушибами, а вот юноша пострадал сильнее: ему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали подростку перелом позвонка.

До этого в Санкт-Петербурге из-за шквалистого ветра рухнул строительный кран. 1 июля город накрыл мощный ливень и ураган — с сильными порывами ветра до 31 м/с. Временно без электроснабжения остались 70 тысяч жителей области, но неполадки быстро устранили, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Ранее в РФ за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов.