Россиянам рассказали, как помочь домашним животным перенести жару

Для животных в помещении комфортной считается температура воздуха не выше 22-24 градусов. Если в доме очень жарко, нужно помочь питомцу перенести такие условия, в первую очередь обеспечив ему постоянный доступ к воде, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

При отсутствии кондиционера специалисты советуют развесить на окнах влажные простыни и приклеить к стеклам фольгу, чтобы лучи отражались и не нагревали помещение еще сильнее.

По всей квартире нужно расставить блюдца с водой, чтобы животному не пришлось все время бегать к одной миске. Воду нужно менять несколько раз в день, чтобы она оставалась чистой и прохладной. В миски с водой можно положить кубики льда.

Охладить питомца можно с помощью мокрого полотенца, не забывая также протирать лапы, уши и нос. Также кота или собаку можно искупать — поместить питомца в ванну или тазик так, чтобы он намок, а голова осталась сухой. Голову советуют охладить по-другому — положить между ушей питомца влажную салфетку.

Использовать лед для того, чтобы охладить животное специалисты не советуют — это может привести к резкому переохлаждению и болезни. Если питомцу предстоит дорога, то дно переноски нужно застелить влажными полотенцами, не забыв также разместить там миску с водой.

Также эксперты советуют постричь животное, однако ни в коем случае нельзя его брить налысо — нужно оставить подшерсток, который охраняет организм от перегрева. Если питомец чувствует себя плохо, несмотря на предпринятые меры, нужно обратиться к ветеринару.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34 градусов, в Подмосковье — до +36. В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Ветеринар ранее рассказал, как позаботиться о домашних животных в жару.