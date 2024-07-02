В Мурманске арестовали женщину, которая за деньги принимала липовые экзамены у мигрантов

В Мурманской области арестовали сотрудницу кафедры русского языка, которая за деньги принимала фиктивные экзамены у мигрантов. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, подозреваемая работает на кафедре русского языка вуза. Она помогала мигрантам в сдаче комплексного экзамена на знание русского языка. Вместе с женщиной задержали мужчину, который организовывал процесс передачи денег и документов. В итоге мигранты получали сертификаты, которые давали право устраиваться на работу в России.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконной миграции. Подозреваемых задержали.

До этого глава министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимир Колокольцев сказал, что в России количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, возросло в два раза. Он рассказал, что дактилоскопические учеты помогли в профилактике правонарушений и выявлении мигрантов, которые находятся в розыске либо сменили свои установочные данные.

Ранее сообщалось, что петербургские полицейские выдворят из России 300 мигрантов-нелегалов.