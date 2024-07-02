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Родители школьников из региона недовольны конкурсом в 10-й класс

В Челябинске родители возмутились конкурсом в 10-й класс

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Pixabay

Родители челябинских школьников пожаловались на конкурс для поступления в десятый класс. Об этом сообщает 74.ru.

По словам родителей, их предупредили о том, что продолжить обучение в учреждении после девятого класса смогут не все дети. Директор сообщила, что в школе «маленький набор» в десятые классы, которые здесь являются профильными.

«Может, вашим детям оно и не надо? Может, стоит пойти в колледж», — процитировал педагога отец одной из школьниц.

Мужчина добавил, что аттестат без троек и хорошие оценки по ОГЭ не гарантируют место в учреждении. По его словам, у большинства детей средний балл аттестата 4,5, из них сформируют список и выберут только часть лучших.

«Ну хотят 70 человек пойти — так возьмите вы 70. Кто-то из них потом, возможно, отсеется. Но сейчас я вижу такую тенденцию: часть детей поганой метлой выгоняют», — поделился мнением родитель.

Мужчина добавил, что список будущих десятиклассников должны были опубликовать 27 июня, но по неизвестной причине перенесли публикацию на 4 июля. Отец не сомневается в дочери, но, если она не попадет в число поступивших, школу придется менять.

Ранее курганские родители пожаловались, что дети учатся за теннисным столом вместо парт.

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