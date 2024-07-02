Российские власти утвердили единый образец удостоверения многодетной семьи

Правительство России 2 июля утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующее удостоверение сначала будет оформляться в бумажном формате, а потом — в электронном.

Многодетные семьи смогут использовать документ для получения региональных мер поддержки там, где проживают, и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений.

С 1 июля 2024 года в России вступил в силу закон, который освобождает многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, для многих россиян комиссия от уплаты ЖКХ ощутима. Поэтому решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке.

Ранее в России продлили срок выплат на погашение ипотеки для многодетных семей.