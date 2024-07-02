Врачи объяснили россиянам, как нужно тренироваться в жару

Во время спортивных тренировок в жаркую погоду повышается риск получить тепловой удар или столкнуться с обезвоживанием организма. В такое время занятия следует переносить на утро или вечер, а их длительность увеличивать постепенно. Если тренировка в жару длится более часа, нужно пить изотоники, рассказала RT врач по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации РДКБ Минздрава России Елена Чемисова.

До и во время тренировок нужно пить воду, напомнила доктор. Также она посоветовала выбирать светлую, легкую спортивную форму из «дышащих» тканей, не забывать следить за пульсом. Особое внимание следует уделять разминке, чтобы организм был готов к нагрузкам.

«Во время самой тренировки стоит снизить интенсивность на 15-20% от обычной и сократить длительность занятий на 30-50%, — добавила врач. — Увеличьте время отдыха между подходами или упражнениями и постепенно повышайте нагрузку по мере адаптации к жаре».

С собой на занятия Чемисова посоветовала брать влажные полотенца и распылители с водой для охлаждения. Если занятие длится более часа и сопровождается интенсивным потоотделением, нужно пить изотоники, добавила врач. Она подчеркнула в целом важность достаточного потребления жидкости — до тренировки ее объем должен составлять 400-600 мл, во время тренировки — по 150-350 мл каждые 15-20 минут. После завершения занятия нужно выпить еще не менее 450 мл воды.

Лучшими видами спортивных занятий при жаркой погоде она назвала плавание, водное поло, аквааэробику, так как такие тренировки сочетают физическую активность с охлаждающим эффектом воды. Кроме того, полезны будут занятия йогой, пилатесом, настольным теннисом и бадминтоном, заключила врач.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34 градусов, в Подмосковье — до +36. В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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