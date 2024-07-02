В России могут обязать депутатов согласовывать поездки за рубеж

В Государственной думе в ходе пленарного заседания 4 июля планируют обсудить законопроект, обязывающий депутатов согласовывать поездки за границу. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По его словам, с этим законопроектом захотели ознакомиться после того, как он был внесен группой сенаторов и депутатов 25 июня.

Соответствующая инициатива будет обсуждена на заседании Совета Госдумы.

Пискарев подчеркнул, что это вопрос безопасности и персональной ответственности каждого депутата и сенатора. Депутат высказал мнение, что никто из парламентариев не усомнится в причинах, по которым был предложен такой законопроект.

Известно, что заграничные командировки утверждаются на совете Госдумы в присутствии руководства нижней палаты.

В апреле сообщалось, что российским госслужащим ужесточают правила выезда из страны за рубеж. По информации Reuters, все больше чиновников не могут выехать из России не только в «недружественные», но и в «дружественные» страны без одобрения ФСБ и специальных разрешений.

Ранее сообщалось, что из-за нескольких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на зарубежных курортах, в регионах стали неофициально ограничивать право чиновников и депутатов на выезд за пределы России.