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В полицию сообщили о бомбе в армянском аэропорту «Ширак»

МВД Армении: в полицию поступил сигнал о бомбе, заложенной в аэропорту «Ширак»

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян рассказал, что сотрудники полиции получили сообщение о бомбе, установленной в аэропорту «Ширак». Его слова передает Sputnik Армения.

По его словам, полицейские находятся на месте. Параллельно поступившее сообщение проверяется. Территория аэропорта оцеплена.

По информации сайта криминальной хроники shamshyan.com, сотрудников аэропорта эвакуировали. В настоящий момент на месте работают пожарные спасатели и саперы Гюмрийской спасательной службы МВД Армении.

25 июня в Германии осудили мужчину, который прошлой осенью удерживал свою дочь в заложниках и обещал устроить взрыв в аэропорту.

22 мая в аэропорту «Манас» в киргизском Бишкеке прошла эвакуация пассажиров из-за сообщения о минировании. Как сообщили представители аэропорта, с ними связались неизвестные, которые заявили, что в здании произойдет взрыв.

В апреле датский аэропорт Биллунн в регионе Южная Дания, рядом с которым находится парк развлечений «Леголенд», эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Ранее пассажиров самолета в Домодедово эвакуировали из-за угрозы взрыва.

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