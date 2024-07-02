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Россиянка пришла к собутыльникам, оставила у них дочь и забыла адрес

В Красноярске мать оставила ребенка у случайных людей и забыла их адрес

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Depositphotos

Жительница Красноярска обратилась в полицию после того, как забыла ребенка у новых знакомых. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Женщина гуляла по набережной вместе с дочерью, когда с ней познакомилась пара. Мужчина и женщина пригласили россиянку с ребенком к себе выпить, и та согласилась.

Пока взрослые употребляли алкогольные напитки, ребенок заснул. Мать не захотела будить девочку и решила забрать ее, когда она проснется. Спустя некоторое время женщина поняла, что забыла адрес, поэтому обратилась в МВД.

Правоохранители оперативно нашли квартиру, которую посещала россиянка. В результате ребенка вернули в семью. В отношении матери составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Известно, что до этого инцидента семья на учете не состояла.

До этого в Москве женщина бросила своего ребенка около входа в супермаркет. По словам очевидца, мать двухмесячного младенца поссорилась с мужчиной, после чего оставила младшего члена семьи в общественном месте и ушла. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело.

Ранее женщина познакомилась с человеком в соцсетях и бросила с ним своих детей.

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