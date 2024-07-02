В Днепропетровской области промышленное предприятие получило повреждения

Промышленное предприятие было повреждено в Днепропетровской области на юго-востоке Украины в результате взрывов в ночь на 2 июля. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждено промышленное предприятие», — написал он.

Кроме того, по информации Лысака, повреждение получила линия электропередачи.

1 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрыве в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Полтавской области.

В этот же день украинское агентство ТСН сообщило, что на юге Украины в Николаевской области произошел взрыв во время действия воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ сбросили авиабомбу на склад украинских войск в Харькове.